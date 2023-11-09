Правительство назначило исполняющего обязанности министра молодежи и спорта

Матвей Бедный. Фото из открытых источников

Кабмин 9 ноября назначил исполняющим обязанности министра молодежи и спорта заместителя министра Бедного Матвея Викторовича.



Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«На своем заседании 9 ноября Кабинет Министров Украины принял распоряжение о временном возложении на исполнение обязанностей Министра молодежи и спорта на заместителя министра Бедного Матвея Викторовича», — говорится в сообщении.



Матвей Бедный был заместителем Министра молодежи и спорта Украины с июля 2020 года. До этого он являлся помощником-консультантом народного депутата Украины и директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.



Верховная Рада во время заседания 9 ноября уволила Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.



Днем ранее Гутцайт сам подал главе ВРУ Руслану Стефанчуку заявление с просьбой об отставке. Свое решение он аргументировал тем, что хочет сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете, главой которого он является.



Напомним, глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник назначил «временно исполняющим обязанности главы Луганска» Яну Пащенко.