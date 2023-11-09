Уряд призначив виконуючого обов’язки міністра молоді та спорту

Матвій Бідний. Фото з відкритих джерел

Кабмін 9 листопада призначив виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича.



Про це повідомляє пресслужба уряду.



«На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича», — йдеться в повідомленні. Матвій Бідний був заступником Міністра молоді та спорту України з липня 2020 року. До цього він був помічником-консультантом народного депутата України та директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.



Верховна Рада під час засідання 9 листопада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Відповідне рішення підтримали 243 народні депутати.



За день до того Гутцайт сам подав голові ВРУ Руслану Стефанчуку заяву з проханням про відставку. Своє рішення він аргументував тим, що хоче зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті, головою якого він є.



Нагадаємо, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник призначив «тимчасово виконувачем обов’язків голови Луганська» Яну Пащенко.