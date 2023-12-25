Армия РФ из авиации атаковала Торецк: есть раненые, повреждены жилые дома

Оказание помощи пострадавшим. Кадр из видео

Оккупационные войска РФ атаковали Торецк Донецкой области вчера вечером, 24 декабря. В результате атаки есть пострадавшие и значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и Донецкой областной прокуратуре.



«В результате авиационного удара армии России по Торецку был поврежден многоквартирный дом и 5 частных жилых домов. Ранения получили мужчина и женщина», — говорится в сообщении.



Спасатели на месте оказали медицинскую помощь травмированным, а также доставили их в ближайшее лечебное учреждение.



В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что потерпевшие – 68-летний мужчина и его 64-летняя супруга. У пострадавших — осколочные ранения.



Напомним, российская армия атаковала шесть громад за прошедшие сутки, 24 декабря. Под огонь попали Авдеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Серебрянка и другие. В результате обстрелов есть значительные повреждения.