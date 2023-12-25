Армія РФ з авіації атакувала Торецьк: є поранені, пошкоджені житлові будинки

Надання допомоги постраждалим. Кадр із відео

Окупаційні війська РФ атакували Торецьк на Донеччині вчора ввечері, 24 грудня. Внаслідок атаки є постраждалі та значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС та Донецької обласної прокуратури.



«Внаслідок авіаційного удару армії Росії по Торецьку було пошкоджено багатоквартирний будинок та 5 приватних житлових будинків. Поранення отримали чоловік та жінка», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники на місці надали медичну допомогу травмованим, а також доставили їх до найближчого лікувального закладу.



У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що потерпілі — 68-річний чоловік та його 64-річна дружина. У постраждалих — осколкові поранення.



Нагадаємо, російська армія атакувала шість громад за минулу добу, 24 грудня. Під вогонь потрапили Авдіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Серебрянка та інші. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження.