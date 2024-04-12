Кабмин инициировал новую доплаты военным: кто может получить

Кабинет министров установил новую доплату украинским военным в размере 70 тысяч гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии», — отметил он.



По его словам, единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.



Ранее мы писали, что депутаты Харьковского областного совета на заседании в среду, 10 апреля, поддержали инициативу по денежным выплатам украинцам, пострадавшим в результате вторжения России в Украину.