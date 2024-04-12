Кабмін ініціював нову доплату військовим: хто може отримати

Кабінет міністрів установив нову доплату українським військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії», — зазначив він.



За його словами, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.



Раніше ми писали, що депутати Харківської обласної ради на засіданні у середу, 10 квітня, підтримали ініціативу щодо грошових виплат українцям, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.