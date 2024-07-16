ГУР атаковало почти сотню российских сайтов

15 июля под атакой находились около 100 веб-ресурсов в России. Спецоперацию провели киберволонтеры и киберспециалисты ГУР МО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.
«По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают «лежать» 39», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.
Были поражены, в частности:
«В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения — теперь на сайтах видно только свиную голову и код ошибки «404», — сообщили в разведке.
Ранее мы писали, что переговорщики из стран-членов ЕС и Европейского парламента согласовали закон о так называемой кибербезопасности.
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