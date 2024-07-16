ГУР атаковало почти сотню российских сайтов

ГУР атаковали около сотни российских веб-ресурсов. Фото: пресс-служба

15 июля под атакой находились около 100 веб-ресурсов в России. Спецоперацию провели киберволонтеры и киберспециалисты ГУР МО Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.



«По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают «лежать» 39», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.



Были поражены, в частности:

«MITgroup» — группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов.

«Пермский завод промоборудования» — предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов.

«Объединенные крановые технологии» — торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.

«РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобилей LADA.

«В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения — теперь на сайтах видно только свиную голову и код ошибки «404», — сообщили в разведке.



Ранее мы писали, что переговорщики из стран-членов ЕС и Европейского парламента согласовали закон о так называемой кибербезопасности.