ГУР атакувало майже сотню російських сайтів

15 липня під атакою перебували близько 100 вебресурсів у Росії. Спецоперацію провели кіберволонтери та кіберфахівці ГУР МО України. Про це повідомили у пресслужбі української розвідки.
«Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів із державного сектору Росії.
Були вражені, зокрема:
«В результаті кібератаки зовнішній вигляд уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін — тепер на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404», — повідомили у розвідці.
Раніше ми писали, що переговорники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту погодили закон про так звану кібербезпеку .
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