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ГУР атакувало майже сотню російських сайтів

16 липня 2024, 16:07

ГУР атакувало майже сотню російських сайтів

ГУР атакували близько сотні російських веб-ресурсів. Фото: пресслужба ГУР атакували близько сотні російських веб-ресурсів. Фото: пресслужба

15 липня під атакою перебували близько 100 вебресурсів у Росії. Спецоперацію провели кіберволонтери та кіберфахівці ГУР МО України. Про це повідомили у пресслужбі української розвідки.

«Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів із державного сектору Росії.

Були вражені, зокрема:

  • «MITgroup» — група компаній, яка займається розробкою корпоративних вебсайтів.
  • «Пермський завод промоустаткування» — підприємство, яке виробляє та постачає підйомне обладнання для промислових об'єктів.
  • «Об'єднані кранові технології» — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.
  • «РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобілів LADA.

«В результаті кібератаки зовнішній вигляд уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін — тепер на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404», — повідомили у розвідці.


Раніше ми писали, що переговорники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту погодили закон про так звану кібербезпеку .

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