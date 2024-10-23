Армія РФ обстріляла Херсонську область, загинуло двоє людей

Сьогодні, 23 жовтня, російська армія обстріляла Херсонську область, вбивши двох мешканців. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Російські загарбники вбили двох жителів Бериславського району. Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка. Також близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження», - написав Прокудін.



Раніше повідомлялося, що росіяни з БпЛА продовжують тероризувати Херсонщину, окупанти скидають вибухівку на машини, у тому числі «швидкі» та «маршрутки».