Херсонская область: от рук оккупантов пострадал ребенок, за его жизнь борются врачи

Российские оккупанты в воскресенье, 3 сентября, били по Херсонской области. В результате атаки получил ранения ребенок. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал детали.

«Вчера (3 сентября — ред.) в поселке Солнечное Херсонской громады под удар оккупантов попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног», — написал он.

Прокудин добавил, что мальчика в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

«Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье», — отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, был убит один гражданский на Херсонщине.