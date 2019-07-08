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СБУ инициирует заседание СНБО из-за телемоста между украинским и российским телеканалами

08 июля 2019, 13:06

СБУ инициирует заседание СНБО из-за телемоста между украинским и российским телеканалами

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов просит президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом «Россия». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", " NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО», - говорится в сообщении.

Руководитель СБУ также подчеркнул, что считает абсолютно неприемлемым проведение такого телемоста.

Кроме того, СБУ намерена предложить на заседании СНБО ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и NewsOne.

«В то же время на заседании СНБО предлагается … принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание в логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Баканов обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию с предложением предупредить телеканалы о возможных штрафных санкциях.

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