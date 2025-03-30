Россия сбросила 1310 авиабомб и запустила более 1000 дронов за неделю — Зеленский

Последствия атаки по городу Сумы. Фото: ГСЧС

Российская армия только за минувшую неделю запустила по Украине 1310 авиационных бомб и более 1000 БПЛА. Кроме того, россияне атаковали с помощью ракет разных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«В течение недели под ударом было большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство — «Шахеды», еще девять ракет различных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты неба подразделений», — отметил он.



По словам Зеленского, Россия затягивает войну, а Украина, в свою очередь, предоставляет партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия. Власти ожидают реакции от Запада.



«Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 30 марта запустили по Украине баллистическую ракету и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 БПЛА.