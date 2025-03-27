В оккупированной Новой Каховке критический дефицит антибиотиков

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщают о катастрофической нехватке антибиотиков в оккупированной Новой Каховке.



На аптечных складах практически отсутствуют амоксициллин, цефтриаксон, азитромицин — препараты первой необходимости для лечения инфекций. Приоритет в поставках отдается военным госпиталям оккупантов.



Местные аптекари пытаются скрыть дефицит, оставляя старые ценники на пустых полках. Жители вынуждены заниматься самолечением или искать лекарства по неофициальным каналам.

Напомним, с 1 марта в Украине цены на некоторые лекарственные средства будут снижены на треть. В этом списке антигистаминные, противовоспалительные, противовоспалительные, противоревматические препараты и другие.