Главное за день: Удары по Харькову, Днепру и Кривому Рогу

Общество



В Украине свыше 4,6 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Многие из этих людей, спасаясь от обстрелов, остались фактически без средств к существованию и готовы браться за любую работу, чтобы прокормить семью и оплатить жилье. В данном материале «Новости Донбасса» расскажут о трудностях с трудоустройством, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица. О мерах, которые предпринимает государство в решении данного вопроса. А также о положительных проявлениях внутри общества.



Еще пять украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями. Их вернули с оккупированных районов Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.



Боевые действия



Российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, ранены семь человек, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.



Двое мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате российских атак. Основные удары пришлись на Покровск, села Бересток и Сухая Балка.



В результате массированной атаки российских беспилотников на Днепр в ночь на 29 марта, пострадали 24 человека, погибли 4 мирных жителя. Атака повлекла за собой разрушение и серию пожаров. Горели гостинично-ресторанный комплекс, дома, гаражи, авто, СТО, две единицы пожарно-спасательной техники.



Два человека погибли, 30 — ранены из-за вечерней атаки россиян по Харькову. Один из ударов РФ пришелся по военному госпиталю, повреждены здание госпиталя и жилые дома рядом.



В оккупированном Луганске повреждена территория завода «Трансмаш» во время атаки дронов в ночь на 29 марта. В группировке «ЛНР» не комментируют такую информацию. Официально заявлено, что ПВО сбило два беспилотника.