Силы обороны на Покровском направлении сорвали штурм РФ и уничтожили технику

Украинские военнослужащие сумели остановить штурм российских захватчиков на Покровском направлении. Как результат, были уничтожены российские танки. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении», — говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты планировали штурмовать позиции Сил обороны в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами. Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение танков, а дроны остановили продвижение техники при попытке прорыва в зоне ответственности.
Как известно, россияне потеряли 2 танка.
Ранее мы писали, что на оккупированной территории Херсонщины партизанам удалось уничтожить важный российский комплекс. Они сожгли РЭБ «Лорандит».
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