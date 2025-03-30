Силы обороны на Покровском направлении сорвали штурм РФ и уничтожили технику

На Покровском направлении во время попытки штурма уничтожили танк. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие сумели остановить штурм российских захватчиков на Покровском направлении. Как результат, были уничтожены российские танки. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении», — говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты планировали штурмовать позиции Сил обороны в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами. Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение танков, а дроны остановили продвижение техники при попытке прорыва в зоне ответственности.



Как известно, россияне потеряли 2 танка.



Ранее мы писали, что на оккупированной территории Херсонщины партизанам удалось уничтожить важный российский комплекс. Они сожгли РЭБ «Лорандит».