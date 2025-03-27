Оккупанты забирают «казаков» Донетчины на фронт — ЦНС

Всех участников так называемых «казачьих» организаций на временно оккупированных территориях Донетчины отправят на войну. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Главарь псевдореспублики «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об обязательной «государственной службе» для казаков. На деле это означает принудительную мобилизацию и отправку на фронт.



Таким образом Кремль пытается компенсировать огромные потери среди российских войск, запуская новую волну мобилизационных рейдов.



По данным ЦНС, цель оккупантов — как можно быстрее усилить войска перед 9 мая. Под удар попадает местное население, которое россияне продолжают использовать в качестве пушечного мяса.

Напомним, оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных Херсонщины и Запорожья.