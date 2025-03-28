В оккупированном Лисичанске после обстрела обрушились несколько этажей многоэтажки

Оккупированный Лисичанск обстрелян днем 28 марта. Как заявили в группировке «ЛНР», обрушились нескольких этажей одной из многоэтажек. Масштабные разрушения получили кровли, фасады и окна домов находящихся по близости.



Утверждается, что пострадали минимум 7 человек.



В больницу доставлены четыре женщины и трое мужчин. В основном это пожилые люди за 65 лет. Одна из женщин потеряла ногу, заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 27 марта, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и линии электропередач.