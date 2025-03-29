В оккупированном Луганске возник пожар после атаки дронов — их сбили над заводом

Военные паблики пишут, что в оккупированном Луганске пострадала территория завода «Трансмаш» во время атаки дронов в ночь на 29 марта.

Основным видом деятельности является выпуск железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Также предприятие занимается обработкой металлоизделий, производством электротехнического оборудования, а также ремонтом и обслуживанием различных видов транспортных средств и сопутствующего оборудования.



В группировке «ЛНР» не комментируют такую информацию. Официально заявлено, что ПВО в оккупированном Луганске сбила2 беспилотника.

В результате фрагмент дрона упал на склад и тот загорелся. Предварительно, пострадавших нет.