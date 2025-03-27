В Горловке снова активны дроны: «ДНР» заявила об атаке БПЛА на автомобиль

Оккупированная Горловка ежедневно подвергается атакам дронов из-за близости к фронту. Российские войска используют город для обстрелов территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти. На территории Горловки размещают военную технику, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Это делают как в промышленных зонах, так и в мирных жилых кварталах.



В группировке «ДНР», заявляя об обстрелах со стороны ВСУ, чаще всего указывают на повреждения мирной инфраструктуры и пострадавших среди гражданских. Однако умалчивается информация о военных.



В результате артобстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова 26 марта погибла мирная жительница Горловки.



В результате атаки БПЛА в поселке шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район) ранена мирная жительница Горловки, завили в «ДНР» днем 27 марта. Женщина пострадала при ударе дрона по автомобилю. Позднее сообщили о ранении еще одного человека.



По причине повышенной активности БПЛА в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район) возможны перебои в работе городского пассажирского транспорта в данном районе.

В оккупированной Горловке 26 марта автобус с пассажирами врезался в здание. В группировке «ДНР» утверждают, что транспорт атаковал беспилотник.

На территории оккупированной Луганщины дрон ударил по машине скорой помощи, заявили в группировке «ЛНР». Ранены водитель и фельдшер.