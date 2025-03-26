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Главное за день: Украина готовится к рекордному импорту газа. Суд в Ростове над пленными украинцами

26 марта 2025, 23:00

Главное за день: Украина готовится к рекордному импорту газа. Суд в Ростове над пленными украинцами

Политика

Администрация президента РФ опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что среди условий, которые Россия выдвигает для прекращения огня в Черном море, есть требование отмены санкций со стороны Европейского Союза.

Дональд Трамп заявил, что США обдумывают «пять или шесть условий», выдвинутых Россией для перемирия в Черном море. В ходе выступления Трамп, отвечая на вопрос о прекращении огня в Черном море, сказал, что США «ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной».

Экономика

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы на фоне атак на энергетическую инфраструктуру и стремительного истощения запасов. По словам гендиректора торгового подразделения ДТЭК Дмитрия Сахарука, Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года.

Права человека

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов». Двенадцать человек получили от 13 до 23 лет колонии строгого режима, еще 11 заочно осуждены — их обменяли до приговора.

Общество

Глава Кремля Владимир Путин предложил председателю «правительства ДНР» Евгению Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области. Летом 2022 года Солнцев был назначен «заместителем председателя правительства ДНР», а 11 ноября того же года — «первым заместителем председателя». Курировал вопросы территориального развития, жилищной политики, строительства, ЖКХ и транспорта оккупированной части Донетчины. Весной 2023 года стал «председателем правительства ДНР».

Нарушения прав человека, совершаемые работниками ТЦК и СП, приобрели системный и массовый характер, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Власти планируют расширить территорию Донецкой области, где действует принудительная эвакуация несовершеннолетних, до 15 километров от линии фронта. Пока неизвестно, какие именно населенные пункты войдут.

В Мариуполе оккупанты вместо восстановления детской поликлиники планируют открыть центр реабилитации для «участников СВО». Здание было повреждено в результате российских обстрелов во время блокады города в 2022 году. Из-за отсутствия инфекционных отделений дети с ОРВИ и другими заболеваниями вынуждены ехать в Никольское или Донецк.

Боевые действия

Российские войска атаковали Харьков и область ударными беспилотниками, ранены четыре человека, повреждены многоэтажные жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. В ходе удара по Константиновской громаде повреждены десятки домов.

На территории оккупированной Луганщины дрон ударил по машине скорой помощи, заявили в группировке «ЛНР». Ранены водитель и фельдшер.

В Минобороны РФ заявили, что якобы «ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут российская ПВО сбила два украинских ударных БПЛА. В Генштабе ВСУ опровергают нарушение Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов.

Украинские атаки на российскую энергетику с сентября 2024 года по февраль 2025 года нанесли ущерб на 60 миллиардов рублей, или 658 миллионов долларов.

В Белгородской области погибла военная корреспондентка Первого канала российского телевидения Анна Прокофьева. Российские «военкоры» утверждают, что это произошло в районе села Демидовка Краснояружского района.

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