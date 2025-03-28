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Россияне хотят восстановить НПЗ в захваченном Лисичанске

28 марта 2025, 17:56

Россияне хотят восстановить НПЗ в захваченном Лисичанске

Влада РФ обіцяє відновити нафтопереробний завод у Лисичанську. Фото: Вікіпедія Влада РФ обіцяє відновити нафтопереробний завод у Лисичанську. Фото: Вікіпедія

Российские оккупанты планируют восстановить нефтеперерабатывающий завод во временно захваченном Лисичанске Луганской области. Известно, что НПЗ был разрушен армией РФ еще в 2022 году. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«После 2,5 лет информационной тишины россияне начали манипулировать относительно возможного восстановления местного нефтеперерабатывающего завода. Промышленные площадки НПЗ подверглись значительным разрушениям вследствие агрессии армии РФ. Определить объем повреждений захватчики не в состоянии из-за близости объекта к линии боевого соприкосновения», — отметил он.

Кром того, россияне рассматривают, что смогут привлечь инвесторов для восстановления завода. Однако уточняют, это будет тогда, когда будет «благоприятная безопасная составляющая».

Лысогор добавил, что ситуация с НПЗ в Лисичанске напоминает историю с запуском «Азота» в Северскодонецке, который россяне обещают восстановить с 2022 года. При этом, на территории предприятия не начались даже подготовительные работы. 

Ранее мы писали, что около 260 000 человек остались без питьевой воды из-за аварии на водопроводной насосной станции вблизи оккупированного города Алчевск Луганской области. 

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