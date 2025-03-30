На Херсонщине партизаны сожгли важный российский комплекс: детали

На оккупированной территории Херсонщины партизанам удалось уничтожить важный российский комплекс. Они сожгли РЭБ «Лорандит». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.
«В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ», — говорится в сообщении.
По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит».
В ГУР уточнили, что россияне используют «Лорандит» для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей российской армии.
Ранее мы писали, что на Лиманском направлении в Донецкой области операторы батальона беспилотных систем уничтожили значительное количество российской техники за несколько дней.
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