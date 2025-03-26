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Выслужился: Путин забирает одного из «чиновников ДНР» обратно в Россию

26 марта 2025, 21:16

Выслужился: Путин забирает одного из «чиновников ДНР» обратно в Россию

Выслужился: Путин забирает одного из «чиновников ДНР» обратно в Россию

Глава Кремля Владимир Путин предложил так называемому председателю «правительства ДНР» Евгению Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области.

Солнцев заявил Путину, что согласен возглавить область, ему потребуется «пару месяцев», чтобы оценить ситуацию.

Евгений Солнцев — россиянин. Родился в Воронеже. Ему 45 лет. Начал трудовую деятельность в строительной сфере, занимая различные должности в структурах, связанных с российской компанией «РЖД». С 2004 по 2016 годы работал на руководящих позициях в подразделениях, отвечающих за строительство и реконструкцию железнодорожных объектов.

Летом 2022 года Солнцев был назначен «заместителем председателя правительства ДНР», а 11 ноября того же года — «первым заместителем председателя». Курировал вопросы территориального развития, жилищной политики, строительства, ЖКХ и транспорта оккупированной части Донетчины. Весной 2023 года стал «председателем правительства ДНР».

В сентябре 2022 года Солнцев был включен в санкционные списки Великобритании, Канады, Евросоюза, Швейцарии, Украины, Японии и Новой Зеландии. Основанием для введения санкций послужила его роль в проведении «референдумов» на оккупированных территориях Украины.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемого «министра труда и социальной защиты» Дениса Стрельченко.

Пушилин уволил руководительницу Червоногвардейского района оккупированной Макеевки Викторию Морозову. Он заявил, что «чиновница» уволена за бездействие.

Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.

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