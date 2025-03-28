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Главное за день: Путин просит «внешнее управление» для Украины. Атака по Днепру

28 марта 2025, 23:00

Главное за день: Путин просит «внешнее управление» для Украины. Атака по Днепру

Политика

Глава Кремля Владимир Путин считает, что в Украине нет законной власти, с которой можно вести переговоры, и что «там» можно ввести внешнее управление «под эгидой ООН, США». В ответ в Белом доме отметили, что система управления в Украине определяется Конституцией и народом страны.

Во время встречи лидеров, поддерживающих Украину, были достигнуты договоренностей с рядом европейских стран о расширении сотрудничества в сфере обороны. Так, Украина получит доступ к европейским складам с боеприпасами и спутниковым данным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если он «постоянно нарушается украинской стороной».

Общество

На территорию Украины вернули тела 909 погибших украинских военных. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут установлены личности погибших.

Боевые действия

Российские войска атаковали беспилотниками автомобили экстренных служб в Новорайске Херсонской области, повреждены авто. Один человек пострадал в Белозерке. Три человека пострадали в результате российского обстрела Купянска Харьковской области. В Полтаве были атакованы предприятия нефтегазовой промышленности и гражданские объекты. В Днепре из-за атаки дронов ранены четыре человека, возникло несколько пожаров.

В оккупированном Лисичанске после обстрела обрушились несколько этажей многоэтажки. Утверждается, что пострадали минимум 7 человек. Масштабные разрушения получили кровли, фасады и окна домов.

Воздушные силы ВСУ 27 марта нанесли удар по российскому пограничному пункту пропуска «Погар» в районе населенного пункта Случевск, Брянская область РФ. Это ответ на регулярные удары армии РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Минобороны России обвинило Украину в новом ударе по газоизмерительной станции «Cуджа». Утверждается, что станция «фактически уничтожена». В Генштабе отвергли обвинения России и подчеркнули, что Силы обороны придерживаются договоренностей по остановке ударов по энергетической инфраструктуре.

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