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Главное за день: Атакованы Днепр и Харьков. РФ пытается перерезать трассу на Константиновку

27 марта 2025, 23:29

Главное за день: Атакованы Днепр и Харьков. РФ пытается перерезать трассу на Константиновку

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не планирует визит в США. По его словам, в этом сейчас нет необходимости, тем более что условия по проектам сотрудничества в сфере полезных ископаемых еще не окончательно согласованы.

Общество

В 2022 году белорус Василий Веремейчик пошел защищать Украину. Сейчас он находится в плену — но не российском. Отвоевав на Херсонском, Николаевском направлениях, в Северодонецке, он столкнулся с неожиданной проблемой. Бывший воин не смог легализоваться ни в Украине, ни в Литве и принял отчаянное решение поехать к знакомым во Вьетнам. Но там его задержали по запросу Беларуси — и выдали режиму Александра Лукашенко. За то, что Веремейчик воевал на стороне Украины, в Беларуси ему грозит смертная казнь. Жена и мать белорусского добровольца просят Украину включить его в обменные списки.

Украине удалось вернуть 1247 детей, которых незаконно удерживали на территории России и на временно оккупированных украинских землях.

В Украине арестовали банковские счета более 26 тысяч граждан, нарушивших требования мобилизационного законодательства. Счета могут блокироваться по решению суда, если военнообязанный не оплачивает штрафы, наложенные за уклонение от мобилизации.

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщают о нехватке антибиотиков в оккупированной Новой Каховке. На аптечных складах практически отсутствуют амоксициллин, цефтриаксон, азитромицин — препараты первой необходимости для лечения инфекций.

На оккупированной территории Донецкой области снова произошли кадровые перестановки. Так, глава «ДНР» Денис Пушилин назначил нового главу «правительства» россиянина Андрея Черткова. Он занял место Евгения Солнцева, которого на днях отправили в Россию на пост и.о. губернатора Оренбургской области.

Боевые действия

В ночь на 27 марта в результате атаки российских БПЛА в Днепре ранены три человека, повреждено здание, где расположена релоцированная из Северскодонецка больница. В Харькове пострадали 12 человек, повреждены гражданские автомобили и хозяйственные постройки. При обстреле прифронтового Покровска пострадал один человек.

Войска РФ продолжают активные штурмовые действия в районе Успеновки Донецкой области. По оценкам аналитического проекта DeepState, в село проникли и рассредоточились около 100 российских военных. Однако Силы обороны продолжают удерживать Успеновку под огневым контролем. Оккупант также предпринимал попытки прорваться в Новоалександровку.

Под Покровском ситуация стабильная. РФ пытается перерезать трассу Покровск - Константиновка, сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт 1-го батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ вблизи сел Викторовка и Успеновка в Курской области. Среди ликвидированного личного состава – командир 1-го батальона.

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