В оккупированной Горловке автобус врезался в здание после атаки дрона

В оккупированной Горловке автобус с пассажирами врезался в здание. В группировке «ДНР» утверждают, что транспорт атаковал беспилотник.



Это произошло в жилом массиве «Комсомолец».

«Если бы не стоял РЭБ и водитель в последний момент не изменил бы траекторию, жертв могло бы быть на порядок больше. Салон был полон людей. Дрон изменил траекторию и ударил перед автобусом. Увы, водитель пострадал, но при этом до конца выполнил свой гражданский долг», — заявил «мэр» Горловки Иван Приходько.



Глава оккупационной администрации добавил: «то, что это гражданский автобус, мог не увидеть только слепой». Однако на фото видно, у автобуса окна плотно заклеены рекламой. В таком транспорте могли перевозить как гражданских, так и военных.

На территории оккупированной Луганщины дрон ударил по машине скорой помощи, заявили в группировке «ЛНР». Ранены водитель и фельдшер.