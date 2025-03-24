Мариупольчанка с двумя детьми на руках и мечтами о медицине идет по жизни с девизом: «Вижу цель — не вижу препятствий»

Мариупольчанка Карина Ворожеева в своей кофейне в Черновцах. Фото: предоставленное героиней материала

До полномасштабной войны у Карины Ворожеевой в родном городе была налаженная жизнь, замечательная семья и несколько шагов к заветной с детства цели — стать врачом. Через три недели после начала полномасштабной российской агрессии она с дочурками оказалась за тысячу километров от Мариуполя, на центральной площади города, который их не ждал. Карина держала младшую на руках и плакала. Старшая стояла рядом. Они не знали, куда идти и что делать дальше.

Когда у судьбы на тебя свои планы

Вся жизнь Карины прошла в Мариуполе. Вместе с родителями и младшей сестрой она жила рядом с просторным парком имени Гурова, в котором находился современный Дворец металлургов. В парке девочки любила днями бегать со сверстниками, играя в казаки-разбойники. А во дворце с увлечением занимались в образцовом театре песни «Ребята» (позже - «Радость»).



Благодаря инициативе и личному финансовому участию руководителя металлургического комбината имени Ильича, так называемого «красного директора» Владимира Бойко, детский театр, как и большинство коллективов дворца, участвовал в международных фестивалях. В его составе Карина побывала в Германии и Австрии: «Для нас было очень важно представлять за рубежом Украину, выступать, получать награды. Из Германии мы привезли диплом за третье место, из Австрии — за второе».



Девочка жила своей веселой и активной жизнью, несмотря на то, что много лет имела серьезные проблемы со здоровьем. В их решении также не обошлось без участия Владимира Бойко. Дело в том, что его жена Клавдия Александровна с юности дружила с Карининой бабушкой Лидией Григорьевной, — вместе учились в профессиональном училище. Поэтому, когда узнала, что внучка подруги страдает редким заболеванием, взяла девочку под опеку и возила на обследование и лечение к лучшим специалистам Донецка и Мариуполя.



Карина росла во вполне благополучной семье, но еще подростком решила зарабатывать самостоятельно. При поддержке мамы в девятом классе научилась делать маникюр и занималась этим после уроков. Девчушку очень радовало, что она настолько финансово состоятельна, что имеет возможность «даже оплатить семье интернет».



Карина с детства бредила медициной, поэтому после окончания школы-лицея пыталась поступить в Донецкий национальный медицинский университет, чтобы выучиться на стоматолога, но не хватило набранных баллов. Поэтому, девушка продолжила работать, а вскоре встретила парня, с которым решила связать свою судьбу. У пары родилась дочь Каролина, однако отношения не сложились, и Карина вернулась к родителям.



Но эта юная леди не из тех, кто сдается любым невзгодам. Карина отчаянно любит жизнь, и та отвечает ей взаимностью — подарила девушке новую любовь, которая продолжается до сих пор. С парнем, которого тогда встретила, Карина создала семью, а впоследствии на свет появилась маленькая Милана, решительно нарушив мамины дальнейшие планы.



Дело в том, что семейные хлопоты не погасили стремление девушки к саморазвитию. В 2017 году она закончила профессиональные курсы, получив специальность подолога — специалиста, который занимается проблемами стоп. Карине казалось, что так она ближе к медицине. А через год, решив, что переезд Донецкого медуниверситета из оккупации в Мариуполь — знак судьбы, начала готовиться к поступлению. Полгода занималась по вечерам биологией и химией со своей школьной учительницей. Но судьба — еще та шутница! Когда до осуществления мечты уже осталось несколько шагов, Карина узнала, что беременна вторым ребенком, поэтому уже было не до учебы.



Еще одну попытку поступить в вуз, пусть уже и на психолога в Мариупольский гуманитарный госуниверситет, она сделала в начале 2022 года. В феврале получила из Киева ответ, что зарегистрирована на участие в ВНО, но менее чем через две недели началась полномасштабная война. Муж, который был моряком дальнего плавания, в то время находился в очередном рейсе, поэтому жена с дочерьми могла полагаться только на себя и родителей.

«Я всегда была самостоятельной. Папа обо мне говорил: «Карина у нас боевая, редко просит о помощи. И действительно, я почти не обращалась к родителям даже с просьбой присмотреть за детьми. Один из немногих случаев — когда собиралась на корпоратив, посвященный десятилетию «Академии красоты», в которой я работала. Он состоялся за месяц до вторжения».

«Во двор прилетела ракета и я не знала, какую из дочерей спасать первой»

Карина даже думать не хотела о том, что может начаться большая и сокрушительная война. 22 февраля во время прогулки с подругой к драматическому театру к ней пришло сообщение от кума, который еще с 2015 года служил в ВСУ в Донецкой области:

«Собирай срочно детей и поезжайте на Западную, потому что происходит что-то непонятное». Как и большинство мариупольцев, подобные предупреждения Карина серьезно не восприняла, потому что привыкла, что война уже много лет рядом: «Ну, немножечко постреляют, наши придут и отобьют!»

Не испугали ее и взрывы, которые услышала под утро 24-го. В сознание привел только телефонный звонок из микрорайона, который был ближайшим к линии фронта:

«Чего спишь? Война началась!" Три дня Карина с малыми просидела дома. Начала пропадать связь, из окон было видно, как в одной части города есть свет, а в другой — сплошная темень. Прибежала мама: «Быстренько собирайтесь, едем к нам!»

После Карина еще несколько раз возвращалась в квартиру, чтобы взять нужные запасы: еду, баклажку воды.

«Туда идешь — более-менее нормально, а когда назад, после обстрела уже пылает высотка и в ней кричат люди. Мысли одни — лишь бы дойти. Видишь женщину мертвую на дороге, обращаешь внимание на кольцо на пальце и думаешь: а дома же ее кто-то ждет!»

Ее дочери, на происходящее в городе, реагировали более-менее спокойно. Когда начинались обстрелы, двухлетняя Милана говорила, что это гром, а старшая Каролина уже понимала, что к окнам подходить нельзя, потому что может убить осколками. Услышав в небе звук авиации, сестрички кричали: «Самолет!» и бежали в коридор, где их уже ждали табуретки с раскрасками.



Девочки начали бояться после того, как на их глазах в одну из соседних многоэтажек попала ракета. Они тогда вместе с мамой вышли на свежий воздух во двор. Каролина побежала на качели, а Милана была у костра, на котором готовили обед.

«Из-под постардавшего дома на нас полетела какая-то густая туча, — вспоминает Карина, - А у меня один ребенок в одной стороне, второй — в другой, и я не знаю кого спасать. Сосед Орест падая, прикрыл собой Милану, а я с криком побежала к Каролине, которая со страху не могла вытащить ногу с качелей. К счастью, никто не пострадал, только нас со старшей немного задело камнем».

Они три недели продержались в Мариуполе, который методично пожирала война. 16-го марта соседская семья предложила Карине уехать вместе из города. Когда та спешно собирала вещи, россияне сбросили две авиабомбы на драматический театр, где с детьми прятались сотни людей. Расстояние до театра было километров восемь, но дома заходили ходуном, а из окон вылетели стекла.



Что из детских вещей они с мамой успели побросать в сумку, Карина обнаружила только со временем, когда нашла один ботинок, одну перчатку. Себе она не взяла ничего, даже нижнего белья — не до того было. К сожалению, родителям и сестре с семьей пришлось остаться, потому что не было транспорта. А Карина с детьми и соседями пять дней просидела в Бабах-Тараме (в приморском селе, расположенном в 50 км от Мариуполя), потом те сообщили, что едут к родственникам в Черновцы и могут взять их с собой. Девушка посмотрела на карту, увидела, как далеко те Черновцы от ее дома и проплакала весь вечер. А на утро в составе небольшой колонны они уже ехали по полям в сторону Запорожья.

«Возле Васильевки несколько часов ждали машину сопровождения, но тщетно. Пока россияне не начали обстреливать нашу колонну. Украинский военный бежал вдоль нее и неистово кричал: «Газ в пол и не останавливаться»!»

«Вся Украина - мой дом!»

Соседи привезли Карину с дочками в Черновцы и высадили на Соборной площади. Девчонки стояли растерянные, черные от грязи, голодные, уставшие. Карина держала Милану на руках, рядом Каролина и багаж — сумка с детскими вещами и маленький чемодан.

«Я тогда впервые расплакалась, потому что не знала, куда дальше идти. Перезвонила всем волонтерам, но в Черновцах и области вообще не нашлось свободного жилья. В первые месяцы войны Буковина была переполнена беженцами. Родственники наших спутников тогда нас выручили — приютили у себя на три дня. А знакомые из турфирмы сообщили, что можно уехать в Болгарию по программе для беженцев. В болгарском Несебре нас поселили в гостинице на берегу моря. Когда потеплело, мы немного гуляли, девочки даже купались, а меня ничто не радовало, потому что мысли были только о том, как жить дальше. Через два месяца мы вернулись обратно. До этого я все время мониторила ситуацию с жильем, не хотела оставаться за границей, все время говорила, что хочу домой. Мне отвечали: "У тебя уже нет дома", а я им: "Вся Украина — мой дом!"»

Карина согласилась на первую же квартиру, которую по возвращении ей показал риэлтор, и живет здесь с девочками уже почти три года. Сразу же после Болгарии устроила в детский сад младшую дочь, записала в школу старшую, а потом обоих еще и в кружок художественной гимнастики.



Сама же — когда только что успевает? — оперативно зарегистрировалась на дополнительную сессию НМТ (бывшее ЗМО), потому что в Черновцах есть медицинский университет. Даже война не заставила Карину отказаться от своей мечты. Подготовка к сессии длилась всего час: девушка слушала лекции по истории Украины, пока собирала дочек в детсад и школу, а потом ехала в троллейбусе.



Так наконец в свои 28 лет Карина стала студенткой Буковинского государственного медицинского университета. Она, безусловно, понимала, что легко ей не будет, но надеялась, что сил хватит на все — на работу в салоне красоты, заботу о дочерях и обучение в вузе. На первом курсе из-за химии и латинского языка плакала от отчаяния и не спала ночей, очень трудно давались эти предметы. Но справилась! Позади уже два курса медицинского университета, впереди - еще четыре плюс годы интернатуры. После окончания учебы Карина сможет работать семейным врачом, но у нее есть цель максимум — стать акушером-гинекологом и специализироваться на репродуктологии.

О том, как одновременно работать, учиться, открывать бизнес и петь

Имея на руках детей, Карина понимала: чтобы обеспечить им и себе будущее, надо развиваться, а для этого нужны деньги. Где же их взять? Кум посоветовал подать в Дії на грант для малых предпринимателей и прислал соответствующую ссылку. Карина действовала быстро и решительно: оформила ФЛП, подала заявку на грант и довольно быстро получила деньги. Арендовала в одном из спальных районов помещение в два яруса: верхний — для мастерской маникюра/педикюра, на нижнем решила обустроить кофейню. Планы были отчаянно смелые, потому что в помещении ни электричества, ни воды. С этим справились специалисты. А остальное — ремонт, пристройку некоторых помещений Карина делала вместе с группой поддержки.

«Собственными руками шпаклевали, красили, собирали барную стойку. Я разработала дизайн. Вот посмотрите — везде Мариуполь!»

И действительно! На фасаде барной стойки — букет ковыля, словно привезенный из приазовских степей. На столиках — аквариумы с рыбками, на стенке над ними — большие «портреты» дорогого сердцу моря. Рядом развешаны рыбацкие сети, в которых «запутались» маленькие пластиковые рыбки. На стеллаже - макет знака, установленного на въезде в Мариуполь. А на противоположной стене гвоздями и веревками намечены очертания карты Украины, на которой в соответствии с географическими координатами прикреплены фото разных городов.

«Вообще-то сначала я хотела просто повесить фотографии Мариуполя. А потом подумала, что среди посетителей наверняка будут люди, которые также выехали из оккупации, и им будет приятно увидеть фотографии своих городов. И меня осенило: а давайте сделаем карту Украины! Мой помощник Андрей сверлил дырки, мы с баристой Богданкой натягивали веревку. Даже реку пытались карандашами нарисовать! Все, кто к нам заходит, обращают на это панно внимание, фотографируют, выкладывают в соцсети».

Кофейню Карина открыла 19 февраля. Как она и ожидала, заведение посещают не только местные, здесь уже побывали жители Луганска, Мелитополя, Ирпеня, Чернигова и Одессы. Спрашиваю, что это за команда, которая помогла в сжатые сроки обустроить такое привлекательное заведение? И слышу, что это черновчанин Андрей, который с самого начала был в деле и принес очень много пользы. А еще кум, который даже на фронте находит возможность поддерживать советами. Подруга Яна, которая приехала с двумя маленькими детьми из Бердянска и стала названной сестрой. Девочки из очень дружной студенческой семьи.

«У нас с одногрупницами такая классная команда! Мы всегда другу другу помогаем. Они знают, что я с детьми в Черновцах одна, иногда даже приходят дома с ними посидеть».

Со слов Карины ясно, что с новыми друзьями она, как говорится, и в горе, и в радости. Ведь даже в трудные времена без радости какая жизнь? Между тем, восхищаясь несокрушимостью и жизнелюбием Карины, я была уверена, что она ничем меня больше не сможет удивить. Поняла, что ошиблась, когда услышала, что первой ее покупкой (после мариупольского ужаса!) стали микрофоны караоке, в них она охотно поет с дочками и подругами. Малышка Милана, которой уже скоро исполнится шесть лет, любит «Червону калину», десятилетняя Каролина — песню из детского мюзикла «Ледяное сердце». Их мама, несмотря на недостаток свободного времени, пошла дальше — посещает занятия по сольному вокалу в студенческом дворце, планирует во время концерта исполнить «Журавли» из репертуара The Hardkiss.

Увидев на моем лице удивление, Карина напоминает: «Я же много лет пела в детском театре!». И весело добавляет: «А в Черновцах еще и немножко танцами хай хилс занималась!».

Вдруг она вспомнила, что пора кормить рыбок, и побежала за кормом. Сыпля его на радость роскошной красной красавицы-рыбке, поделилась дальнейшими планами: взять на работу еще одного баристу, установить в заведении большой аквариум и, конечно, привезти сюда караоке. Ведь что это за жизнь без песен?