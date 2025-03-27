У «ДНР» — новый «председатель правительства» — еще один россиянин

На оккупированной территории Донецкой области снова произошли кадровые перестановки. Так, глава «ДНР» Денис Пушилин назначил нового «председателя правительства» Андрея Черткова. Он занял место Евгения Солнцева, которого на днях отправили в Россию на пост и.о. губернатора Оренбургской области.



И Чертков, и Солнцев — коренные россияне.



Андрей Чертков был «первым заместителем председателя правительства ДНР» с мая 2023 года, а ранее работал «министром угля и энергетики ДНР».



Он уроженец Нижнего Новгорода. В 1996 году основал компанию по производству пластиковых окон. С 2010 года начал государственную службу в России. Работал в администрации Нижнего Новгорода. В 2016 году был заместителем министра, а затем министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области.



В июле 2022 года работал «министром угля и энергетики ДНР».



В сентябре 2022 года Черткова включили в санкционные списки Канады, Великобритании, Украины и Новой Зеландии за содействие и поддержку фиктивных «референдумов», организованных Кремлем в оккупации.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемого «министра труда и социальной защиты» Дениса Стрельченко.



Пушилин уволил руководительницу Червоногвардейского района оккупированной Макеевки Викторию Морозову. Он заявил, что «чиновница» уволена за бездействие.



Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное д