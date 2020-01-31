В Донецке взорвался автомобиль

Фото: Инцидент Донецк / VK

В Ленинском районе подконтрольного боевикам Донецка взорвался автомобиль BMW X5. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



Инцидент произошел сегодня около 9:00. «Взрыв действительно был. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа», — заявили в районной «администрации».



Там утверждают, что взрыв произошел на площади перед входом на стадион «Металлург». При этом в местных сообществах в соцсетях пользователи пишут, что внедорожник взорвался у здания «управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР», которое находится неподалеку.



Информация о пострадавших отсутствует.