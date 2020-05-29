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Массовая перестрелка произошла в Броварах под Киевом

Обновлено
29 мая 2020, 09:28

Массовая перестрелка произошла в Броварах под Киевом

Массовая перестрелка произошла сегодня утром в городе Бровары под Киевом. 

Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что были проведены массовые задержания. Также у участников столкновений изъяли оружие.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, произошла «криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси». По его словам, три человека были ранены из травматического оружия.

На видео очевидцев видно, что две группы вооруженных людей — десятки человек — устроили перестрелку в жилом квартале.



Полиция Броваров уточнила, что были задержаны 10 человек с оружием. «Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины», — отмечается в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. Также устанавливается принадлежность изъятого оружия.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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