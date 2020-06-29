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Названа предварительная причина аварии на шахте в Лисичанске

29 июня 2020, 13:47

Названа предварительная причина аварии на шахте в Лисичанске

Одной из причин аварии на шахте «Привольнянская» предприятия «Лисичанскуголь» предварительно называется нехватка лесоматериалов для укреплений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.

Также он поделился деталями происшествия. По его словам, обвал породы объемом 12 кубических метров произошел на глубине 150 метров. В зоне аварии находились 4 горняка. 

«Двое из них были в тупиковой заваленной части выработки и остались невредимыми. Имея запас кислорода, они оценили ситуацию, разобрали породу в верхней заваленной части, выбрались и сообщили об обвале бойцам военизированного горноспасательного отряда», — пишет Волынец.

С многочисленными травмами и переломами в больницу доставлен горняк Александр Ефремов 1990 года рождения. Как передает Михаил Волынец, он не потерял сознание — по его голосу спасатели смогли быстро его найти. Горняк Андрей Дреманович 1973 года, оказался под заваленной частью и не подавал признаков жизни.

«Подобная ситуация с содержанием угледобывающих предприятий на голодном пайке сегодня актуальна для всех государственных угольных предприятий. Из-за миллионных долгов за отгруженный шахтами уголь, возникают не только долги по зарплате, но и ситуации, когда не хватает средств на обеспечение безопасных условий труда», — добавил лидер шахтерского профсоюзного движения.

Напомним, 28 июня в 23:30 произошел обвал породы на шахте «Привольнянская» предприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области. В результате происшествия, один шахтер погиб и один получил многочисленные травмы.

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