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Российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов — DeepState

14 апреля 2025, 11:58

Российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Донецкой области На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Донецкой области

Войска оккупационной армии РФ продвинулись на двух направлениях — Лиманском и Покровском, где имели успехи в районе четырех населенных пунктов. Об этом сегодня утром, 14 апреля, сообщают аналитики проекта DeepState.

«Враг продвинулся в Ямполовке, Валентиновке, Преображенке и Удачном», — говорится в сообщении.

Российская армия продвинулась на Лиманском направлении — в селе Ямполовка Лиманской городской громады Краматорского района Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

На Покровском направлении российская армия имела успехи возле трех населенных пунктов — села Валентиновка Торецкой городской громады Бахмутского района, поселка городского типа Удачное Покровского района и села Преображенка Покровского района.

Перед этим аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении российской армии в Курской области и нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 13 апреля говорится о том, что активнее всего россияне действуют на Покровском направлении. Там ВС РФ не менее 38 раз атаковали позиции защитников в районах девяти населенных пунктов.

В то же время россияне продолжают нести существенные потери на Покровском направлении, отметили в Генштабе.

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