Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат на мотоцикле вблизи села Терны

Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат в селе Терны. Фото: кадр из видео

Украинский дрон Mavic 3T сбросами уничтожил двух российских солдат и их мотоцикл вблизи села Терны, Донецкой области. Об этом сообщила 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.



«Настоящий Голливуд в полях Лиманщины! Сюжет: осень, рассвет, Донбасс. Ка**пы едут в сторону наших позиций, но ломаются по дороге. Их замечают наши пилоты. Мос**лям несколько раз невероятно везет, они выпутываются из фантастических ситуаций, но все заканчивается хеппи-эндом», — говорится в подписи к видео.



Стоит добавить, что в отчете Генерального штаба ВСУ отметили, что на Лиманском направлении ВС РФ атаковали 21 раз.



Захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, посёлка Степовое, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.



Ранее сообщалось, что российские военные на мотоциклах штурмуют украинские позиции.