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Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат на мотоцикле вблизи села Терны

01 ноября 2024, 09:33

Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат на мотоцикле вблизи села Терны

Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат в селе Терны. Фото: кадр из видео Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат в селе Терны. Фото: кадр из видео

Украинский дрон Mavic 3T сбросами уничтожил двух российских солдат и их мотоцикл вблизи села Терны, Донецкой области. Об этом сообщила 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

«Настоящий Голливуд в полях Лиманщины! Сюжет: осень, рассвет, Донбасс. Ка**пы едут в сторону наших позиций, но ломаются по дороге. Их замечают наши пилоты. Мос**лям несколько раз невероятно везет, они выпутываются из фантастических ситуаций, но все заканчивается хеппи-эндом», — говорится в подписи к видео.

Стоит добавить, что в отчете Генерального штаба ВСУ отметили, что на Лиманском направлении ВС РФ атаковали 21 раз.

Захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, посёлка Степовое, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

Ранее сообщалось, что российские военные на мотоциклах штурмуют украинские позиции.

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