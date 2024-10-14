Квир-людям в Украине по-прежнему не хватает равенства: истории военных ЛГБТК+

Иллюстрация: Громадське радіо

Марш Равенства 16 июня 2024 года в Киеве. Сотни людей собрались, чтобы требовать равных прав для ЛГБТКИ+ сообщества, в частности для военных, которые каждый день защищают нашу страну на фронте. Их голоса, которые звучали во время шествия, стали символом борьбы не только за свободу Украины, но и за право быть собой — как в гражданской жизни, так и на поле боя.



ЛГБТКИ+ военные, несмотря на риски дискриминации, наравне со всеми, продолжают отстаивать свободу и независимость нашей страны. Но их право на равенство, признание и защиту личных прав все еще остается неурегулированным.



Откровенные истории украинских ЛГБТКИ+ военных о том, с какими вызовами они сталкиваются в армии, гражданской жизни и на юридическом уровне, рассказали журналисты «Громадського радіо».

«Свобода не приобретается пассивностью или не дается человеку или обществу просто так»

«Квир-люди УЖЕ умирают за Украину, а она не может обеспечить равенство во многих аспектах на законодательном уровне».



Это слова оператора БПЛА и военнослужащей ВСУ Кафы. Они идентифицируют себя как небинарного человека. Это понимание было с ними всегда, и оно о несоответствии гендерным ролям и стандартам. То есть понятие гендера, как такового, не вписывается в их понимание себя как человека, говорят Кафа.

В украинской армии есть и квир-люди, которые также борются за свободу нашего государства.





Справка: Люди, идентифицирующие себя, как квир, выбирают идентичность вне бинарной системы. Отказываются от рамок пола, гендера или сексуальной ориентации. Иногда «квир» также используют для обозначения ЛГБТКИ+ сообщества или культуры в целом. Нецисгендерных или не гетеросексуальных людей.

Ростислав Милевский, директор общественной организации по поддержке ЛГБТКи+ «Гендер Зед» в Запорожье, говорит, что «война способствует социальному принятию квир-сообщества в Украине, и это большая неожиданность».



Одной из причин роста толерантности к ЛГБТКИ+ в Украине, бесспорно, является многолетняя общественная активность солдат и солдаток, принадлежащих к сообществу.

Кафа. Фото с ее Instagram-страницы

О своем пути в армии рассказывают Кафа. Они объясняют, почему решили вернуться из Европы в Украину и стать в ряды Вооруженных Сил: «В феврале 22-го я была в Германии. Жила там некоторое время. Началась полномасштабка, и я поняла, что это мой выход. У меня есть две руки и две ноги, я могу учиться и сделать что-то важное для своей страны. У меня обостренное чувство справедливости. Я родилась в Крыму, в Симферополе, и опыт переживания оккупации и увиденное там сформировали мое мировоззрение и понимание того, что свобода не приобретается пассивностью или не дается человеку или обществу просто так», — за нее нужно бороться.

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«Не всем в армии везет с ЛГБТКИ+ френдли коллективами»

О своем решении присоединиться к войску рассказывает и военнослужащая 44 ОМБр Виктория, Звездочка. Она открытая лесбиянка и демисексуалка.

Звездочка. Фото с ее Instgram-страницы

Справка: Демисексуальность — это идентификация сексуальной ориентации, когда ощущение сексуального влечения к другому человеку возникает только после установления с ним близких эмоциональных связей.



Военная рассказывает, что решила присоединиться к Силам обороны три месяца назад. Сейчас Звездочка проходит подготовку, и с начала службы открыто говорит о своей сексуальной ориентации.



«Я решила четко расставить сразу все точки над і, как говорится, из-за того, что для меня было очень важно, чтобы я могла откровенно говорить обо всех аспектах своей жизни, откровенно говорить с коллегами о том, что важно для меня именно сейчас, не только то, что беспокоит меня в период службы, какие есть проблемы, с чем я сталкиваюсь, а и то, что тревожит меня в гражданской жизни. Так же как в свое время мне ушло много моей жизни открыться перед родителями, чтобы они воспринимали на взрослых нотах, скажем так, а не как подростковые какие-то замашки. Для меня это очень важно».



Открыться перед своими собратьями и сестрами — это еще один вызов для многих ЛГБТКИ+ военных в армии. Небинарные военные Кафа говорят, что открыто говорили о своей гендерной идентичности и до полномасштабной войны. Сейчас в их коллективе нет притеснений в отношении ЛГБТКИ+ людей, однако, отмечают, что не всем везет с толерантными собратьями и сестрами.

Звездочка. Фото с ее Instgram-страницы

«Коллектив, в котором я сейчас работаю, также очень разнообразен, и такая же ситуация была и в предыдущих моих коллективах, группах. Нет такого отношения к людям, то есть нет дискриминации. Всех судят по их возможностям. Если ты выполняешь свою работу и можешь выполнять задачи, которые на тебя возложены, то это ок, и это главное в этой ситуации. Вот у меня очень дружный коллектив, очень дружная группа, и они поддерживают меня. Также это никогда не было проблемой, и я понимаю, что это определенная привилегия. Потому что не всем в Вооруженных Силах и вообще в Силах обороны везет с квир-френдли коллективами», — говорят Кафа.

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О том, как сказал о своей сексуальной ориентации собратьям, рассказывает и бисексуальный военный Петр Жеруха. Он в начале полномасштабного вторжения России решил защищать Украину, вступив с друзьями в ряды ТрО.

Петр Жеруха. Фото с его Instagram-страницы

Петр отмечает, что в период 2022 года было много стресса, поэтому все отошло на второй план, чувствовалось, что вокруг все сосредоточены на своих задачах и никто не говорит о личной жизни, прошлом, кем кто был. Петр вспоминает, что несколько месяцев не мог сблизиться с собратьями, потому что все испытывали сильный стресс.

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«В конце 2022 года я впервые таки перед некоторыми собратьями рассказал, но это просто, это была ситуация неожиданная... И они как бы задали вопрос, я думаю, а почему я буду что-то придумывать? И мне показалось, что больше не прикольно тратить кучу энергии, чтобы притворяться что-то. Или продолжать играть модель, которую они себе по умолчанию выбрали, чтобы оценивать меня на автомате», — вспоминает Петр Жеруха.

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Гомофобия в армии и в гражданской жизни

До сих пор часть ЛГБТКИ+ военных сталкиваются с притеснениями, дискриминацией, буллингом со стороны других военных и руководства из-за их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Военная Виктория, с позывным Звездочка, говорит, что еще до армии столкнулась с преступлениями на почве гомофобии лично, а также знает о таких случаях от знакомых и друзей. Она рассказывает о своем друге с подросткового возраста, который погиб из-за гомофобии. Ему ломали карьеру из-за его сексуальной ориентации и он не выдержал давления. Звездочка говорит, что впоследствии сама поняла, что надо действовать и начала открываться людям, чтобы ее принимали такой, какая она есть.

«Когда ходила на Прайды, Марши и т.д., я столкнулась с правыми, которые довольно агрессивную политику ведут. Как они говорят, «традиционную» политику, но при этом они позволяют себе распускать руки к женщинам. То есть всевозможные плакаты, которые против насилия к женщинам, что мне довольно непонятно в этой ситуации. В чем тогда традиционность таких отношений? Это все бьет по людям, если человек не подготовлен морально к тому, что к нему будет такая агрессия, это может поломать любого. Такие факты есть, их много. Этого может быть много и в армии. Люди могут не раскрываться, даже боясь, что после их гибели это как-то отразится на том, как их тело будет доставлено, будет ли вообще доставлено», — говорит Звздочка.



Максим Потапович, менеджер по коммуникациям ОО «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права», говорит, что сейчас мы имеем уникальную ситуацию в ВСУ, потому что прежде всего важно, что ты делаешь, а не кто ты есть. Однако все еще представители и представительницы сообщества сталкиваются даже с избиениями.



«Наша трансгендерная участница Эмили сейчас сталкивается с трансфобным командиром, который бы хотел ее отправить условно на передовую, только потому, что она начала трансгендерный переход, операции по феминизации лица. Она офицер, служила 10 лет, и только год назад начала трансгендерный переход. Эмили говорит, что не понимает, за что служила столько лет, отдала столько лет своей жизни, когда государство хочет ее просто, условно, уничтожить только из-за того, что она трансгендерная женщина», — рассказал Потапович.



Открытость в армии постепенно дает результат, хотя пока и не такой существенный. Например, Петр Жеруха, бисексуальный военный, говорит, что уровень гомофобии в армии за последнее время изменился.



«Уровень гомофобии упал. Очень много людей, которые в гражданской жизни были прогрессивными, сейчас здесь. И даже если они никогда об этом не говорили, они все равно имеют систему ценностей, которая не поддерживает эти взгляды, даже если они об этом никогда не думали. Таких людей сейчас гораздо больше здесь, и это просто разрушает утрамбованные принципы, где должна быть однородность, унифицированность, все одинаковые, чуть ли не под линейку, одинаковой ориентации».

Что с регистрируемыми партнерствами?!

«Давайте защитим реальные семьи, которые живут вместе, много лет, которые хотят правовой защиты! Неужели это так сложно?», — это призыв народного депутата Дмитрия Гурина относительно законопроекта 9103, который должен ввести в Украине Институт регистрируемых партнерств, предоставит возможность каждому и каждой заключать союз с человеком независимо от пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.



Такая практика является успешной в более чем пятнадцати странах мира: Италия, Чехия, Венгрия, Эстония, Хорватия, Исландия и Франция. Она расширяет юридические возможности не только для представителей ЛГБТКИ+, но и для всех граждан и гражданок в целом.



Почему принятие этого законопроекта важно для украинских ЛГБТКИ+ воинов и воительниц, рассказывает Максим Потапович, менеджер по коммуникациям ОО «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права»:



«Институт регистрируемых партнерств — это альтернативный путь к однополым бракам, которые не могут быть приняты во время военного положения. У нас в Конституции написано, что брак — это союз мужчины и женщины. Конечно, мы можем пойти в Конституционный суд растолковать, что это означает не только мужчины и женщины, но у нас нет на это времени. Военные, их семьи, нуждаются в какой-либо базовой защите уже сейчас. Поэтому народный депутат Инна Совсун прежде всего, мотивируясь поддержкой военнослужащих, принадлежащих к сообществу, хочет внедрить переходный этап, который внедрен в европейских странах. Не во всех странах Европейского Союза есть однополые браки, но есть партнерство. Это общественный договор между двумя взрослыми людьми любого пола, который дает право другому человеку получить статус члена семьи. За ним следует огромный перечень прав, о которых мы говорим».



Военнослужащая 44 ОМБр, открытая лесбиянка Виктория вспоминает, что в Европе видела пары, которые открыто могли гулять по улице, открыто вступать в брак. По возвращению в Украину она не понимала этот переход, не понимала, почему у них есть эта возможность, а у нас нет. Ведь украинцы с европейцами очень похожи по менталитету. Долгое время идет борьба за права ЛГБТКИ+ сообщества, поэтому Виктория хочет подтолкнуть общество, чтобы ускорить процесс:



«Я понимаю, что в случае, когда у меня будут отношения, я бы хотела, чтобы моя партнерша свободно приехала ко мне в госпиталь, если со мной что-то случится. Чтобы она имела имущественные какие-то права, могла забрать мои вещи и тому подобное. Чтобы ей не говорили, что она мне посторонний человек, потому что она мне может быть гораздо ближе, чем ряд людей в ВСУ, которые будут говорить ей, что делать. Это очень важно, потому что многие люди страдают из-за того, что не могут разделить свое горе, свою радость с людьми, которых любят».

Преимущества принятия законопроекта 9103

Максим Потапович отмечает, если боец или бойчиха получили серьезные ранения и попали в кому, и стоит вопрос о проведении операции, решение могут принимать родственники первого порядка или муж или жена. Он говорит, что сейчас есть ситуации, когда решение возлагается на гомофобных родителей, которые не общались с сыном или дочерью много лет, но почему-то именно они должны принять это «жизненно важное решение».



«Если человек погибает из-за обстрела, из-за войны, то другой человек будет иметь право, во-первых, на наследование общего имущества. Мы имели историю наших военных, когда военный - гей, который до того имел жену и ребенка, однако с ней не коммуницировал. После гибели военного, который также был, это была пара двух военных, они имели общие деньги на дом под Киевом, они собирали с боевых. И, к сожалению, жена не хотела об этом слушать, о другом партнере, она просто пришла и забрала деньги, даже не хотела получить окровавленные вещи военного, которые хотя бы ребенку были важны, что вот твой отец погиб за Украину, то есть даже такие ситуации бывают. А как-то решить это будет очень сложно без этого законопроекта», — объясняет Максим Потапович.



Он добавляет:



«Мы неоднократно сталкивались с тем, что наших военных просто не пускали, или надо было включать какой-то коррупционный момент с медицинскими работниками. Но опять же, мы не хотим распространять коррупцию, поэтому примите, пожалуйста, партнерства, если вы против коррупции!».



Принятие в Украине законопроекта 9103 — это мотивация для военных бороться дальше, говорит бисексуальный военный Петр Жеруха:



«Для меня, как для военного, супер важно — каждый день вспоминать, создавать, если он уничтожается, этот контакт с реальностью: у тебя есть будущее и ты имеешь за что бороться. Потому что очень часто есть моменты, когда это быстро, очень резко исчезает и тогда вообще трудно, хотеть жить, выживать здесь. И поэтому порой условия могут становиться очень невыносимыми. И для того, чтобы такого не было, каждому военному нужен этот стержень внутри, ради чего он вообще здесь находится или переживает целую кучу разных невзгод на ровном месте».



Со своей стороны, небинарные военные Кафа отмечают, что, вопреки стереотипу, введение регистрируемых партнерств важно не только для военных, но и для гражданских украинцев и украинок:



«В любой момент жизнь человека может оборваться из-за российской агрессии. Никогда не знаешь, когда твоя очередь, так сказать, того что КАБ не выбирает, ты как бы straight человек, гетеросексуальный или не гетеросексуальный».



Гражданские также могут заключить регистрируемое партнерство, чтобы иметь общие права и обязанности, в том числе право на наследование, на совместное жилье, на медицинское страхование и тому подобное.



«У гетеросексуальных людей есть возможность обручиться, жениться официально и потом разбираться со всеми этими бюрократическими историями и надо иметь в виду, что армия это также очень бюрократическая и очень все мы знаем, да, «украинская бумажная армия» — это очень затянутая история, когда даже гетеросексуальные пары, им сложно иногда, надо доказывать определенные вещи, собирать документы и тому подобное. А если это история о негетеросексуальной паре, это совсем невозможно. То есть нет возможности у партнеров распоряжаться телом погибшего или получить какую-то компенсацию, или даже проще узнать, если что-то произошло или нет. То есть это доступ к информации. Если партнер или партнерша получили ранения во время выполнения боевого задания, никто тебя не известит. Возможно, если есть контакт с собратьями или посестрами в подразделении, то есть такая возможность, а если нет, то как это должно работать?», — говорят Кафа.



Коммуникационер сообщества «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права» Максим Потапович также отмечает, что регистрируемые партнерства - это не только об однополых, но и о разнополых союзах:



«Если ветеран имеет, например, друга ветерана, так же, которые живут вместе и один ухаживает за другим, так же они могут заключить партнерство. Или даже две бабушки, которые живут на одной площадке, являются подругами много лет и хотят заключить партнерство. Вот они тоже могут, то есть это не только об ЛГБТ».

Почему законопроект о гражданских (регистрируемых) партнерствах полтора года находится в парламенте?

Еще в марте 2023 года депутат Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о гражданских (регистрируемых) партнерствах, который уже полтора года находится в парламенте и до сих пор не вынесен на голосование в сессионный зал. Законопроект уже получил поддержку четырех комитетов Верховной Рады: Комитета молодежи и спорта, Комитета по вопросам европейской интеграции, Комитета по вопросам цифровой трансформации и Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов.





В августе 2024 года еще один Комитет Верховной Рады — по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — рекомендовал в сессионный зал законопроект 9103. Его инициатор, нардеп Инна Совсун говорит, что поддержка Комитета по вопросам здоровья нации является положительным решением.



«Это важный сигнал с точки зрения медицины. Мы постоянно сталкиваемся с упреками о том, что это «неестественно», поэтому «это поддерживать нельзя». В то время, как современная медицина, Всемирная организация здравоохранения, все возможные протоколы лечения не фиксируют это как тип заболевания и соответственно как что-то неестественное, отклонение от медицинской нормы. Это является элементом нормы, одним из множеств нормы. И нам очень важно было снять упрек о том, что это, мол, неестественное, и поэтому это нельзя узаконивать. Конечно, что это не для всех будет аргументом. Однако это элемент продвижения внутри парламента, где теперь мы можем на упреки о том, что «это не естественно», напоминать о том, что все медицинские учреждения, и именно на этом базировал свое решение Комитет здоровья нации, считают иначе. Вы не можете говорить что-то вопреки современной медицине».



Дмитрий Гурин, народный депутат и член Комитета по вопросам здоровья нации, говорит, что при рассмотрении законопроекта была конструктивная дискуссия и большинство членов и членов Комитета его поддержали.



«Несмотря на то, что регистрируемые партнерства по законопроекту 9103 доступны как однополым, так и разнополым парам, в парламенте этот документ воспринимается абсолютно однозначно, как законопроект именно для однополых пар. Поэтому дискуссия была частично этому посвящена. Однако Комитет решил поддержать законопроект и рекомендовать его для принятия. Но наш Комитет не является основным, поэтому это рекомендация в зал. Но это не выпускает его на первое чтение. Для этого должно быть решение профильного Комитета по правовой политике. А профильный Комитет не хочет выносить это решение, потому что он гомофобный», — говорит Гурин.



О том, что Комитет по правовой политике является ключевым, говорит и Инна Совсун. По ее словам, Украина уже получила рекомендацию принять законопроект 9103 и за это ответственность как раз и несет Комитет по правовой политике.



«Ирония в том, что у нас есть решение Европейского суда по правам человека, которому уже больше года. Оно указывает очень четко, что Украина обязана по этому решению. Не просто рекомендуют, а Украина обязана принять какой-то способ регулирования однополых отношений, узаконивания однополых отношений. Иначе будет считаться, что она является нарушительницей Европейской конвенции по правам человека. Из-за того, что у нас неурегулирован вопрос однополых отношений и возможности создания семьи. Суд указал, что этим Украина нарушает две статьи конвенции. Первое, это право на семейную и частную жизнь. А второе, это статья о недискриминации. Ирония заключается в том, что надзор за выполнением решения Европейского суда по правам человека - это как раз полномочия вот этого самого комитета. В его полномочиях так же законопроект, который бы выполнил это решение, то есть здесь речь идет не о рекомендации, это прямое предписание суда, это о выполнении решения суда. Мы обязались выполнять решение суда и не выполняем его. И это как раз этот самый комитет», — рассказала Совсун.

Еврокомиссия за принятие законопроекта 9103. Что мешает Украине?

Инна Совсун отмечает, что в отчете Еврокомиссии за декабрь 2023 года упоминался законопроект 9103 и было пожелание, чтобы Украина его приняла. Что мешает?



Нардеп Дмитрий Гурин говорит, что влияние на народных избранников, в частности, имеет церковь, которая против введения однополых союзов.



«Коллеги из правового Комитета, как и другие коллеги из других комитетов, имеют, интересную позицию. Нет. Почему нет? Потому что нет. У этого нет никаких объяснений, кроме гомофобии. Нет никакой логики. Просто люди не готовы защитить сотни тысяч семей в Украине, дать им правовую защиту. На комитет по правовой политике на некоторых депутатов влияли представители церквей, и это помешало передать его в другой комитет. Была такая идея, давайте передадим этот законопроект в другой комитет. Если он не может пройти через этот Комитет, то пройдет через другой. Но этого не удалось сделать, потому что включилась церковь. Хотя этот закон имеет ровно ноль отношения к церковным вопросам, это совершенно другой институт, это гражданский институт. Гражданский означает НЕ церковный. Однако церковь вмешивается в этот вопрос, и вот на уровне правового Комитета заблокировано было не только решение комитета рекомендовать его в зал, но и передача законопроекта в другой комитет», — пояснил Гурин.





О том, что церковь тормозит принятие законопроекта 9103 говорит и коммуникационный менеджер сообщества «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права» Максим Потапович:



«К сожалению, мы сталкиваемся прежде всего с Советом Церквей, в том числе Московского патриархата, который активнее всего распространяет среди собственных прихожан гомофобные, трансфобные месседжи, которые очень похожи по звучанию с тем, что мы слышим на «Россия-1» или от Скабеевой. Они идентично звучат, и мы видим, что это не просто так. Россия активно включается, финансирует все это, потому что она понимает, что это отдалит нас от дня, когда мы вступим в ЕС. И они активно используют это как политический инструмент на собственных медиа, как инструмент пропаганды. Создают фейки, что надо мобилизовать собственных граждан, чтобы они ехали в Украину, условно, "убивать гомобандеровцев"», — рассказал Потапович.



Инициатор законопроекта 9103 Инна Совсун говорит, что, однако, видит положительное изменение взглядов среди своих коллег и коллег. Некоторые члены того же Комитета по правовой политике изменили свою риторику, учитывая решение Европейского суда по правам человека и давление западных партнеров.



«Такое смещение происходит среди депутатов. Некоторые депутаты, которые, к примеру, когда я регистрировала законопроект и просила присоединиться к подписанию, говорили мне, что поддержат, когда будет законопроект в зале, проголосуют. Однако именно сейчас не хотят, потому что это сложная тема, не понятно, какая будет реакция. Некоторые из этих людей после этого, кто-то через несколько месяцев, или через год, подходили и говорили, что надо было подписать этот законопроект. То есть люди начинают понимать, что на самом деле это не так страшно», — отметила Совсун.



Она объясняет, что народные избранники пересматривают свою позицию по законопроекту из-за поддержки общества, которая растет.



«У нас был стеклянный потолок в политике, что если политик, депутат, депутат скажет слово "ЛГБТ", или слово "гендер", то это конец политической карьеры. Но социология показывает другое. Социология показывает, что 56-57% людей поддерживают законопроект о партнерстве. А если спросить отдельно о возможности заключения партнерства для военных, то там вообще уровень поддержки за 70%. И депутаты понемногу это начинают осознавать. То есть, может, на них действуют не моральные аргументы, а аргументы о том, что, оказывается, это политически, рационально. Потому что больше тех, кто поддерживает, чем тех, кто не поддерживает», — рассказала Совсун.



Народный депутат Дмитрий Гурин на вопрос, когда и будет ли принят законопроект 9103, сообщает, что за него проголосуют только тогда, когда он станет прямым требованием со стороны наших партнеров:



«Этот законопроект примут, когда ряд стран Северной Европы выставят его политическим условием для вступления в Евросоюз. И тогда будет так же, как со Стамбульской конвенцией, которую они никак не могли проголосовать. Когда же от этого начала зависеть наша евроинтеграция, то все зажмурились, набрали дыхание и нажали зеленую кнопку. Приняли, и небо на землю до сих пор не упало с того момента. Так же будет и здесь. Исходя из ситуации, в которой наступил, как в физике говорят, гомеостаз, то есть такое равновесие ситуации, мало шансов, что законопроект пройдет первое-второе чтение. Однако это произойдет с внешней стимуляцией. Здесь комьюнити, я считаю, должно включиться и отстаивать свои интересы на международном уровне, работать с парламентами Германии, Нидерландов, Финляндии, других стран, которые нацелены на равенство дел. Но в нынешнем состоянии парламента, я представляю: закон выйдет в зал, комитет его рекомендует к принятию в первом чтении. Закон ставит на голосование спикер — я очень сомневаюсь, что будет 226 голосов».

Принятие законопроекта 9103. Нужно усилить давление общества?

Регулирование украинского законодательства о равенстве прав всех граждан и гражданок важно не только для вступления Украины в ЕС, но и в Североатлантический Альянс, говорит коммуникационщик организации ЛГБТ-милитари Максим Потапович:



«Чтобы стать частью НАТО, там есть такая зиро-толеранс полисе, где у нас нулевая толерантность к дискриминации. Еще полгода назад встречались с военными Швеции. Они делились собственным опытом, когда они внедряли эти политики. У них есть ответственность, если ты дискриминируешь собственного собрата или сестру. И тогда только такая дисциплина и действительно такая верность присяге — это то, что работает. Если мы прочитаем присяги, где наши военные дают обещание служить всему народу, а некоторые, например, военные, которые активно выступают против ЛГБТ, они частично нарушают принципы присяги, то так не должно быть в европейской стране, которая хочет быть частью НАТО».



Дмитрий Гурин отмечает, что каждый депутат и депутат, когда нажимает на кнопку, взвешивает для себя последствия принятия соответствующего решения. Если он или она понимают, что это помешает их политическим интересам, то очень трудно ожидать, что они нажмут на зеленую. Народные избранники могут ожидать большого сопротивления своего электората, поэтому их позицию может изменить только изменение позиции общества, когда люди будут четко требовать, что права должны быть равными у всех, что однополые пары должны получить такой же доступ к инструментам правовой защиты, как и разнополые пары. Поэтому важно публичное давление как со стороны активистов, так и самих ЛГБТКИ+ военных, говорит народный депутат:



«Комьюнити умеет давить. Это нужно просто удвоить и сделать в 3-5 раз сильнее давление. Это будет влиять на депутатов. Опросы, которые сейчас проводятся, говорят, что более половины украинцев поддерживают или не против однополых союзов. Сейчас война. Да, может ракета прилететь каждый день и можно умереть вообще, не помня этого. Просто давайте защитим реальные семьи, которые живут вместе много лет. Они хотят этой правовой защиты. Неужели это так сложно. Эта простая жизненная человеческая мысль должна транслироваться активно и широко, и это будет влиять на депутатов».



28 марта 2023 года на сайте Офиса президента Украины появилась петиция в поддержку законопроекта 9103 «Об институте регистрируемых партнерств». Ее автором стал открытый бисексуальный военный Петр Жеруха. Меньше чем за два месяца она набрала больше обязательных 25 тысяч голосов. В ответе на обращение указано, что о результатах рассмотрения затронутых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины. Петр рассказал, была ли коммуникация от этих официальных ведомств:



«Со мной лично ее не было. Я емейлов никаких не получал от президента. Был емейл от председателя ВРУ, если не ошибаюсь. Это было год назад. Там было описание, что нужно некоторые вопросы уточнить еще другим христианами власти. И мне еще отдельное письмо приходило тоже от них, что они очень много работают и вообще они крутые. Мне понравилась сама коммуникация, что она существует».



Открытая лесбиянка-демисексуалка военная Виктория говорит, что принятие законопроекта 9103 по внедрению регистрируемых партнерств должно быть сознательным решением всего общества:



«Почему-то мне кажется, что сейчас очень хорошее время для того, чтобы дать в Украине равные права, всем и каждому, кто отстаивал свободу, кто боролся за себя».





«ВСЕ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ»

Несмотря на определенный прогресс в ряде социальных вопросов, широкое признание и интеграция сообществ ЛГБТКИ+ в украинское общество остаются нестабильными. И хотя исследования Национального демократического института показывают, что по состоянию на июнь 2024 года около 71% украинцев относятся нейтрально или положительно к понятию ЛГБТ-права и считает гомофобию, трансфобию и другие формы предубеждений неприемлемыми, все равно их можно наблюдать во многих аспектах украинского общества. Здесь речь идет и о трудоустройстве, и о жилье, здравоохранении, образовании и армии.

Представители и представительницы ЛГБТКИ+ могут сталкиваться с социальной стигматизацией, притеснениями и насилием из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Поэтому важно, чтобы активисты, медиа и государство вкладывали больше усилий в положительную репрезентацию ЛГБТКИ+ сообщества, определенная часть которого наравне с гетеросексуальными людьми сражается с врагом и защищает Украину.

Об этом говорит и военнослужащая Звездочка:



«Я считаю это важным, потому что мы и так есть во всех сферах социальной жизни: в военной специальности, военной сфере, мы есть везде. Просто мы прячемся, до сих пор мы прячемся в шкафу, и люди просто не знают, что мы есть. Это как сидеть с родителями за столом, выслушивать не очень хорошие слова о себе, и думать, что я больше никогда не смогу быть с этими людьми откровенным, не смогу сказать им правду о себе. И то же самое происходит в армии, в любой гражданской сфере. Мы есть, о нас могут говорить за спиной, и мы такие, ммм, очень круто, я буду молчать и дальше. А можно быть откровенным и говорить, я здесь, посмотрите, я такой же человек, хороший человек. Вы меня знаете, вы меня видите, и вам просто надо принять тот факт, что мы есть».



Изменение отношения к ЛГБТКИ+ людям требует постоянной работы над собой для каждого и каждой из нас. Как можно приобщиться к положительной репрезентации ЛГБТКИ+ советует Максим Потапович, коммуникационный менеджер ОО «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права»:



«Отслеживайте в своей речи то, какими терминами вы оперируете. Гомосексуализм, например, где штука «-изм» означает болезни, у нас есть много болезней с этим «-изм», а у нас гомосексуальность, как просто признак. Развивайтесь, смотрите, слушайте подкасты, читайте много медиа. Это к тому, что гражданское общество должно делать. Также мы публикуем различные посты с информацией, квир-теорией. Приходите на мероприятия, подписывайте петиции, если такие бывают. Вы можете так же в поддержку партнерств отправить письмо в Верховную Раду. Есть телеграмм-бот «За регистрируемые партнерства». Можете через него отправить письмо. Это важно делать, потому что Совет церквей и его приспешники так же делают, присылают депутатам гомофобные письма. А вы можете отправить свое письмо».

А относительно усилий со стороны государства, Максим Потапович отмечает: не делайте вид, что ЛГБТКИ+ людей в Украине нет:



«Это реальные живые люди, это военные, это гражданские, медики, полицейские. Повсюду есть ЛГБТ-люди, и они нуждаются в банальном уважении. Речь не идет о каких-то экстра правах, мы не говорим, что нам надо разрешить все подряд, мы говорим о человеческих ценностях. Депутаты, люди, которые работают в Кабмине, во всевозможных администрациях, тоже должны понимать: если они служат народу, их избрали, они должны служить каждому гражданину или гражданке, несмотря на то, гей ли он/она, или из ромов, или в Будду верит».



Изменение отношения к ЛГБТКИ+ сообщества, в частности ЛГБТ+ военных, — это шаг к обществу, где каждый и каждая имеет право быть собой, без страха и осуждения, даже на передовой. ЛГБТКИ+ военные, как и все защитники и защитницы, рискуют жизнью ради свободы и независимости Украины, они заслуживают такого же уважения и равных прав. Ведь равенство - это не просто понятие, это ежедневная практика, которую мы можем внедрять, меняя собственные взгляды и окружающий мир. Важно быть открытыми, говорить о правах ЛГБТКИ+ военных, участвовать в поддержке, и, главное, помнить: мы ВСЕ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ.



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