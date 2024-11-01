Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар

На территории нефтехранилища в городе Светлограде Ставропольского края России упал беспилотник. Об этом пишет издание Baza.

На опубликованном видео можно наблюдать, как после взрыва там начался пожар.

По информации издания, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в российском Брянске в ночь на пятницу, 1 ноября, предпринята атака БПЛА, в результате которой один из дронов попал в многоэтажку. Повреждены окна, балкон и фасад дома. Пострадал один человек.