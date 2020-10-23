На нескольких участках в Мариуполе испортили бюллетени. Голосование за кандидата в мэры там не состоится

На избирательном участке № 142433 в Мариуполе Донецкой области ошибочно погашены бюллетени для голосования за городского голову. Голосование за кандидата на пост мэра здесь не состоится.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паланийчук.



«Бюллетеней нет, были ошибочно погашены. Мы сложили акт об этом сейчас обратились в ЦИК. Процедура очень простая — только решением ЦИК или суда могут признать необходимость в проведении дополнительных выборов по этому участку», — сообщил Паланийчук.



Обновлено. Кроме того, сайт 0629 сообщает, что бюллетени для голосования за городского голову ошибочно погасили на участке №142401 на улице Олимпийской, 199 и частично на №142420 по проспекту Строителей 28.



Вчера в Мариуполь направили новые бюллетени для голосования на местных выборах 25 октября в связи с допущением ошибок в 212 019 бюллетенях по вине типографии.



Сегодня члены ТИК ошибочно погасили вместо тех, в которых были допущены ошибки.



Полиция зарегистрировала сообщении о погашение бюллетеней для голосования за кандидатов на пост городского головы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 УК. Полицейские устанавливают обстоятельства событий.