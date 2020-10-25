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Местные выборы: как проходит голосование на Донбассе. Наш онлайн

25 октября 2020, 10:00

Местные выборы: как проходит голосование на Донбассе. Наш онлайн

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Украинцы смогут выбрать мэров и депутатов в местные советы. В Донецкой и Луганской областях голосование не будет проходить на оккупированных территориях, кроме того здесь не будет выборов в областные советы даже на подконтрольной Украине части. Кроме того, было решено не проводить выборы в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе — там продолжат существовать военно-гражданские администрации.

И все же на значительной части Донецкой и Луганской областей выборы состояться. В том числе в таких крупных городах, как Краматорск, Мариуполь, Константиновка, Дружковка, Покровск, Мирноград, Славянск. «Новости Донбасса» ведут онлайн-трансляцию.

10:22 Зеленский отказался ответить, сколько стоило проведение его опроса в день местных выборов. «Когда будет отчет, вы увидите все цифры», — сказал он журналистам.

10:15 Владимир Зеленский сходил проголосовать на избирательном участке в Киеве. После поучаствовал в своем опросе. Отвечал на корточках.

10:05 На избирательном участке № 142433 в Мариуполе ошибочно погашены бюллетени для голосования за городского голову. Голосование за кандидата на пост мэра здесь не состоится.

9:50 В Мариуполе открылись все избирательные участки, но выборы в городе были под угрозой срыва из-за испорченных бюллетеней. К счастью, новые бюллетени, которые напечатали вчера в Киеве, удалось доставить вовремя.

9:20 Мариуполь. У одного из избирательных участков волонтер предлагает определиться с ответами на 5 вопросов президента Владимира Зеленского.

9:00 В Луганской области все избирательные участки открылись вовремя, отчиталась полиция.

8:50 В Святогорске Донецкой области три избирательных участка не начали работу вовремя, сообщает ОПОРА. Причиной стал пересчет избирательных бюллетеней, которые не были предварительно распределены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий. 

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