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В Мариуполь направили новые бюллетени для голосования

24 октября 2020, 16:27

В Мариуполь направили новые бюллетени для голосования

В Мариуполь направили новые бюллетени для голосования на местных выборах 25 октября в связи с допущением ошибок в более чем 200 тысячи бланков. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил глава Мариупольской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паламарчук.

Автотранспорт с бюллетенями уже выехал из Киева.

«Сегодня их доставят. Они выехали из города Киев и едут сюда», — сообщил Паламарчук.

По его словам, новые бюллетени напечатаны за средства типографии, которая допустила ошибки в изначальных бланках для голосования. Бюллетени изготавливало госпредприятие «Заря» в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе 212 019 бюллетеней для голосования на местных выборах напечатали с ошибками.

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