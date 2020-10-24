В Мариуполь направили новые бюллетени для голосования на местных выборах 25 октября в связи с допущением ошибок в более чем 200 тысячи бланков. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил глава Мариупольской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паламарчук.



Автотранспорт с бюллетенями уже выехал из Киева.



«Сегодня их доставят. Они выехали из города Киев и едут сюда», — сообщил Паламарчук.



По его словам, новые бюллетени напечатаны за средства типографии, которая допустила ошибки в изначальных бланках для голосования. Бюллетени изготавливало госпредприятие «Заря» в Киеве.



Ранее сообщалось, что в Мариуполе 212 019 бюллетеней для голосования на местных выборах напечатали с ошибками.