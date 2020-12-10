В «Слуге народа» отказались назвать итоги опроса по «пяти вопросам Зеленского»

Партия «Слуга народа» отказалась предоставить результаты всеукраинского опроса по «пяти вопросам президента» на запрос «Новостей Донбасса».



НД обратились в партию с просьбой ответить на три вопроса — назвать окончательные результаты опроса, сколько людей приняли участие в опросе, а также какие дальнейшие шаги предпримет партия по итогу опроса.



В «Слуге народа» проигнорировали указанные вопросы, ответив вместо этого информацией о финансировании опроса: «Опрос "5 вопросов президента Украины" политическая партия "Слуга народа" провела за счет взносов в поддержку партии, следовательно, информация о финансировании данного опроса не является публичной информацией».



Там также отметили, что расходы на проведение опроса будут отображены в отчете для Национального агентства по предупреждению коррупции.

В день местных выборов 25 октября партия «Слуга народа» провела опрос общественного мнения по поводу пяти вопросов, озвученных накануне голосования президентом Владимиром Зеленским.



Как отмечали в гражданской сети «ОПОРА», таким образом Зеленский скрыто агитировал в поддержку СН, злоупотребил административным ресурсом, а также нанес репутационный ущерб идее народовластия и доверия к социологии.



На следующий день после голосования, 26 октября, СН опубликовала предварительные результаты опроса по результатам обработки 74% анкет. При этом итоговые результаты опроса в партии так и не обнародовали.