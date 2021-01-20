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Байден стал президентом США

20 января 2021, 18:59

Байден стал президентом США

Джозеф Байден стал 46-м президентом США. В Вашингтоне 78-летний демократ принес присягу на верность американскому народу.

«Это день Америки, демократии, истории и надежды на обновление, на решение, на прохождение через трудности», - заявил Байден, приняв присягу.

Он отметил, что «демократия возобладала», имея ввиду подавление штурма Капитолия, который устроили сторонники Дональда Трампа в начале января.

Байден в своей речи также упомянул о последствиях пандемии коронавируса в США, расовых предрассудках в стране.

Байден высказал уверенность «снова сделать Америку ведущей страной за лучшее в мире».

Ранее присягу вице-президента приняла 56-летняя Камала Харрис, став первой женщиной на этом посту.

Предшественник Байдена Дональд Трамп проигнорировал церемонию инаугурации. Он долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

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