СНБО Украины рассмотрит проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 26 февраля, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба совета.



«На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь», — говорится в сообщении.



Кроме этого, члены СНБО обсудят вопросы относительно мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о госизмене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, а также по применению санкций.