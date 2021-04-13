В отдельных районах Донецкой области уже начался пробный добровольный призыв на военную службу при группировке «ДНР». Местные интернет-ресурсы сообщают, что 200 молодых мужчин уже отобраны из неподконтрольных Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Шахтерска, а также из Амвросиевского, Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов.



В СМИ «ДНР» показали фото первых 24 призывников, которые прибыли на территорию учебного центра. В группировке заявили, что обучение будет проходить вдали от позиций незаконных вооруженных формирований «под руководством опытных офицеров-наставников».



Являются ли наставники членами незаконных вооруженных формирований, воюющих против украинской армии, – неизвестно.

«ДНР» объявила призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Пушилин утверждает, что это не мобилизация и пока нет необходимости проводить ее. Ранее «ЛНР» заявляла, что с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор 200 мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.



По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, потому что наблюдает «повышенную активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».



В США считают, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе дипломатическим способом.