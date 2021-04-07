Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в отдельных районах Донецкой области будет добровольный, пока пробный призыв на военную службу. Пушилин утверждает, что это не мобилизация и пока нет необходимости проводить ее.



«Возможно, будет всеобщий призыв, когда будет все готово, – добавил он. – Необходимо, чтобы мужское население имело военные специальности. Лучше пусть это не пригодится».



Пушилин утверждает, что в 2014 году на Донбассе активно принимали участие в боевых действиях мужчины, «прошедшие армию, Афганистан».



Официальное участие российских военных в боевых действиях на Донбассе «ДНР», как и Кремль, отрицают, называя этих людей «добровольцами».



«Большое количество добровольцев из России и других стран готовы помочь», – заявил Пушилин.



Он утверждает, что у незаконных вооружённых формирований есть резерв.

«ДНР» объявила призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Ранее «ЛНР» заявляла, что с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор 200 мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».



Эскалация на Донбассе заметна с начала года, только за первые месяцы, по данным президента Зеленского, Вооруженные силы Украины понесли потери – 20 погибших и 57 раненых.



Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.