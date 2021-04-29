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Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке

29 апреля 2021, 16:55

Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке

Группировка «ДНР» планирует проводить большой концерт в Донецке ко «Дню республики». Участие в нем примет Николай Расторгуев и группа «Любэ», сообщает подконтрольный «ДНР» «Первый республиканский телеканал».

Как отмечается, концерт состоится 11 мая на площади Ленина «в рамках интеграционной программы при поддержке общественной организации "Русский центр"».

При этом не упоминается о соблюдении противоэпидемических требований или каких-либо ограничениях на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Подобная история произошла 8 сентября прошлого года, когда группировка «ДНР» устроила праздничный концерт по случаю Дня освобождения Донбасса. На сцене в центре Донецка выступал российский исполнитель Григорий Лепс. Город сковали пробки, жителей соседних городов, подконтрольных «ДНР», централизованно привозили на автобусах.

Подконтрольные «ДНР» СМИ рапортовали о небывалом количестве зрителей — 70 тысяч людей на площади Ленина. Однако ни слова тогда не говорили об опасности таких мероприятий. Незадолго после концерта Лепса в Донецке и других городах начался всплеск коронавируса.

В 2015 году на основании представления Службы безопасности Украины Николай Расторгуев был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Артисту запрещен въезд в Украину, а также запрещена демонстрация программ с его участием.

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