СБУ ведет уголовное расследование в отношении 59 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым. Об этом «Радио Свобода» сообщили в СБУ.



В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



В частности, речь об артистах из списка, составленного израильской ассоциацией актеров «Маген». Ее представители ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении российских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.



Краевой совет украинцев Крыму также требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения оккупированного Крыма русскими деятелями культуры.



Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.



На сегодня в санкционном списке украинского минкульта числится 171 человек.