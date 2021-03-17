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СБУ открыла уголовные дела в отношении 59 российских артистов

17 марта 2021, 14:51

СБУ открыла уголовные дела в отношении 59 российских артистов

СБУ ведет уголовное расследование в отношении 59 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым. Об этом «Радио Свобода» сообщили в СБУ.

В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В частности, речь об артистах из списка, составленного израильской ассоциацией актеров «Маген». Ее представители ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении российских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.

Краевой совет украинцев Крыму также требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения оккупированного Крыма русскими деятелями культуры.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

На сегодня в санкционном списке украинского минкульта числится 171 человек.

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