Более 4 500 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 11 мая, в Украине выявили 4 538 новых случаев коронавируса, что на 2 330 больше, чем днем ранее. При этом 19 766 человек выздоровели, а 356 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 129 073 человека. Из них 1 797 136 пациентов выздоровели, а 46 987 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.



Вчера провели 71 383 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



11 мая 18 264 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 882 621 человек вакцинировался с начала прививочной кампании, из них 1 928 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.