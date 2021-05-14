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В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

14 мая 2021, 18:17

В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

Власти России начали процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора народному депутату Виктору Медведчуку.

Соответствующая запись в реестре юридических лиц Российской Федерации была сделана на следующий день после вручения Медведчуку подозрения. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Согласно выписки, 12 мая 2021 регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании «Новые проекты». Эта компания владеет лицензией на добычу нефти и газа на участке «Глубокая», которая до аннексии Крыма контролировалась Украиной.

Основанием для регистрационной службы начать процесс ликвидации стали данные проверки Федеральной налоговой службы РФ, которые «установили определенную недостоверность данных».

«Если взять выписку по компании по состоянию на начало мая 2021 — в ней отсутствует запись № 19 о том, что в октябре 2020 года по компании были установлены нарушения. Хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли "задним числом"», — пишут «Схемы».

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокая» компании «Новые проекты» все еще остается в силе до 2046 году.

12 мая, в день начала ликвидации Виктор Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением относительно «неоконченного покушения на разграбление национальных ценностей», где фигурируют «Новые проекты» и нефтегазовая участок «Глубокая».

Прокуратура официально инкриминирует Виктору Медведчуку действия по захвату крымского месторождения.

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