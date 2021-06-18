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Ночью в Луганске загорелся газопровод

Обновлено
18 июня 2021, 08:34

Ночью в Луганске загорелся газопровод

Ночью на подконтрольной группировке «ЛНР» территории произошел взрыв газопровода. Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

По его словам, пока неизвестно это была авария или диверсия.

Пресс-служба предприятия «Луганскгаз» уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли ночью в Луганске на газопроводе в районе парка имени 1 Мая.

На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».

В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты «Луганскгаза» приступили к ремонту газопровода.

«Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе «Луганскгаза».

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