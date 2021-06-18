Ночью в Луганске загорелся газопровод

Ночью на подконтрольной группировке «ЛНР» территории произошел взрыв газопровода. Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале.



По его словам, пока неизвестно это была авария или диверсия.



Пресс-служба предприятия «Луганскгаз» уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли ночью в Луганске на газопроводе в районе парка имени 1 Мая.



На предприятии добавили, что «на данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается».



В результате инцидента от подачи газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.



По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты «Луганскгаза» приступили к ремонту газопровода.



«Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте», — отметили в пресс-службе «Луганскгаза».