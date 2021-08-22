Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский намекнул на отставку некоторых министров

22 августа 2021, 21:00

Зеленский намекнул на отставку некоторых министров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

«Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время», – заявил Зеленский в интервью на телеканале «Интер» 22 августа.

Так он ответил на вопрос журналиста «Есть ли уже так называемый список "навылет" из правительства?», при этом, не уточнив, кого коснутся отставки.

Президент высказал удовлетворенность работой и составом сегодняшнего Кабмина.

«Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом», – сказал он в интервью телеканалу «Украина».

Также Зеленский коснулся работы народных депутатов.

«Если наши законодатели не будут заниматься своей работой – писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой – антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество – не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украины и смену руководства Верховной Рады», – сказал он.

Он считает, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

«Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну», – сказал президент.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Кабинет министров

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
20:30
В ОРЛО мужчина бросил гранату в собравшуюся у дома молодежь
19:58
«ДНР» сообщила о еще почти 300 заболевших коронавирусом и 19 смертях
17:10
Пушилин высказался за отмену «границ» между Донецком и Луганском
13:41
ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков
09:19
«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли
все новости
21:40
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
21:00
Зеленский намекнул на отставку некоторых министров
18:31
На Донбассе пулей убит украинский военнослужащий
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
17:12
Зеленский: Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот 
17:09
Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать
16:09
В Луганской области выявили 16 новых случаев коронавируса
15:01
Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе
14:31
Меркель пообещала новые санкции для России, если «Северный поток 2» станет оружием
13:54
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
13:25
На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО
12:18
Залужный: ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения территорий
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
10:33
На Донетчине за сутки выявили 50 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция