Зеленский намекнул на отставку некоторых министров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

«Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время», – заявил Зеленский в интервью на телеканале «Интер» 22 августа.

Так он ответил на вопрос журналиста «Есть ли уже так называемый список "навылет" из правительства?», при этом, не уточнив, кого коснутся отставки.



Президент высказал удовлетворенность работой и составом сегодняшнего Кабмина.



«Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом», – сказал он в интервью телеканалу «Украина».



Также Зеленский коснулся работы народных депутатов.



«Если наши законодатели не будут заниматься своей работой – писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой – антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество – не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украины и смену руководства Верховной Рады», – сказал он.



Он считает, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.



«Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну», – сказал президент.