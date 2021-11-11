Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что отдельные районы Донецкой области выходят на плато по уровню распространения коронавирусной инфекции.



«Могу вам сказать, что на сегодняшний момент есть очень легкие проблески того, что мы выходим на плато [по заболеваемости COVID-19], и ситуация может изменяться в лучшую сторону. Это не может не радовать», — сказал Пушилин во время «большого интервью».



По его словам, впервые за долгое время новой волны коронавируса появились свободные койко-места с кислородной поддержкой для лечения пациентов с ковидом. «Их пока несколько десятков, но они появились», — отметил Пушилин.



Он подчеркнул, что на сегодняшний день в ОРДО открыто 39 госпитальных баз для пациентов с коронавирусом, где развернуто порядка 4000 койко-мест, из них 1741 — с кислородной поддержкой.



Также Пушилин допустил, что, при позитивной динамике, дистанционное обучение могут сократить на неделю. То есть школы и вузы могут вернуться на очную учебу уже 22 ноября, а не 29-го.